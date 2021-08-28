Шнуров у несподіваному образі представив нову пісню

Популярний і епатажний виконавець показав себе в образі дворянина, який філософствував у кабінеті, повідомляє Корреспондент.

Засновник російської музичної групи Ленінград і генпродюсер телеканалу RTVi Сергій Шнуров здивував публіку в новому кліпі свого музичного проекту Зоя. В Instagram він опублікував частину відеоролика, в якому постав з бородою і в елегантному образі.

Таким чином Шнуров представив кліп співачки на пісню Мне бы хлеба. Він з'явився з густою бородою в сірій сорочці і жилеті кольору металік.

"Ми зовсім хлібанулись, і ось що вийшло!" , - написав Сергій.

Також він сказав, що "наше підсвідоме бажання пряника не ​​вибити жодним батогом, а заробити можна тільки нав'язливий борошняний невроз" .

При цьому фанатів музиканта порівняли його з дворянином і австрійським психологом Зигмундом Фрейдом.