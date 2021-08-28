Прокуратура судитиметься за землю на Кінбурнській косі

Прокуратура Миколаївської області через суд вимагає повернути державі особливо цінні землі Кінбурнського півострова, повідомляє Новости-N.

Миколаївська окружна прокуратура звернулася до суду з позовами про скасування рішень Покровської сільської ради та повернення у власність держави чотирьох земельних ділянок державного лісового фонду загальною площею 0,6 га, розташованих в межах природно-заповідного фонду «Кінбурнська коса», передає прес-служба відомства.

Встановлено, що сільрада, всупереч вимогам земельного, лісового та водного законодавства, передала зазначені ділянки у власність чотирьох громадян для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд.

Реагуючи на порушення, окружна прокуратура звернулася до суду з відповідними позовами, розгляд яких триває.