За добу запаси вугілля на ТЕС суттєво зросли

За добу запаси вугілля на ТЕС суттєво зросли

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій за минулу добу (27 серпня) збільшилися на 5700 тонн, свідчать статистичні дані Міністерства енергетики, повідомляє РБК-Украина.

Так, за добу на ТЕС надійшло 53400 тонн вугілля, а використано було 47700 тонн.

Найбільше вугілля надійшло на Бурштинську (17,2 тис.т), Курахівську (8,8 тис. т) і Запорізьку (6,3 тис. т) ТЕС. Всі три станції належать "ДТЕК Енерго".

Станом на 28 серпня на складах ТЕС знаходиться 731 900 тонн вугілля. З них 489200 тонн вугілля "газової" марки і 242600 тонн антрацитового вугілля.

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива.

У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі з імпорту. Зокрема компанія ДТЕК почала постачання вугілля з Польщі підписавши договір про імпорт 320 тис. т.

27 серпня ДТЕК і "Центренерго" повідомили про підписання контракту на поставку вугілля з США.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics