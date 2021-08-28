У Києві активісти збирають гроші на реставрацію найбільшого годинника

Громадська організація "Зміни" збирає кошти на відновлення найбільшого в Києві механічного годинника, який стоїть вже 15 років, повідомляє Киев Медиа.

Як розповіли активісти, годинник з двометровим у діаметрі циферблатом розміщено на фасаді Інституту історії України НАНУ на вулиці Грушевського, 4.

Ця будівля була зведена в 1960-х роках, тоді ж там встановили годинник, який працював до кінця 1990-х. У нульових він почав хибити, а згодом і зовсім зупинився.

"Нестача фінансування, складний механізм, до якого не існує замінних деталей, та потреба зберегти фасад будівлі — це фактори, які зумовили наш проєкт зі збору коштів", – зазначають ініціатори проєкту.

Годинник хочуть повністю відремонтувати: встановити новий надійний механізм, відновити циферблат, підсвітити.

Для цього спільним коштом планують зібрати 200 тисяч гривень. Наразі вже зібрано – 95 950 гривень.