У столиці на Контрактовій площі можна безкоштовно прокататися на оглядовому колесі

Організатор акції — "Перший Український Міжнародний Банк" (ПУМБ). Подію приурочили до 30-річчя Незалежності України та святкування річниці самого банку, повідомляє Вечерний Киев.

Кожна із 30 кабінок оглядового колеса присвячена окремому року з історії країни. Завдяки QR-коду, розміщеному у кабінці, можна прослухати аудіоп’єсу "Колесо Історій".

Безкоштовно прокататися на колесі можна 28 та 29 серпня, із 16:00 до 22:00.

Оглядове колесо висотою 43 метри з’явилося на Подолі у грудні 2017 року. Спочатку планувалося, що його встановлюють лише на час новорічних свят, але згодом атракція залишилася на площі.

З колеса можна оглянути всю Контрактову площу, набережну Дніпра, дахи будинків і церков Подолу, а також побачити Подільсько-Воскресенський міст. Звичайна вартість 15-хвилинної поїздки на колесі — 100 гривень на одну особу.