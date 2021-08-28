Укравтодор залучив консорціумний кредит від шести банків

Договір про надання консорціумного кредиту на суму $376 млн терміном на п'ять років для фінансування програми "Велике будівництво" підписали з державним агентством автомобільних доріг України ("Укравтодор") Укрексімбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ТАСкомбанк, Банк Кредит Дніпро та ПУМБ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Уже сьогодні "Укравтодор" отримує фінансування в $376 млн і зможе продовжувати "Велике будівництво" (...) Ставка за кредитом становить 4,9% річних у валюті", - повідомив голова Укрексімбанку Євген Мецгер на церемонії підписання договору в суботу.

За його словами, Укрексімбанк як координатор кредиту надав 45% від суми фінансування в еквіваленті $165 млн, Ощадбанк - до $150 млн, Укргазбанк - до $50 млн, банк "Кредит Дніпро" - $13 млн, ПУМБ - до $10 млн, а ТАСкомбанк - до $14 млн.

Зазначено, що позичальник отримав єдині від усіх банків-партнерів умови і в подальшому взаємодіятиме виключно з банком-координатором.

Прес-служба зазначила, що передумовами реалізації проекту стали консультації з Міністерством інфраструктури щодо продовження фінансування програми "Велике будівництво", де було зазначено, що жоден український банк не може самостійно надати таку значну суму коштів, адже вона перевищує нормативи банків.