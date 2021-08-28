Горіховий Спас: що нести до церкви

На Горіховий Спас 29 серпня віруючі обов'язково приносять до храму на освячення хліб і горіхи, а ще плоди з нового врожаю, повідомляє Сегодня.

Щорічно 29 серпня православні відзначають останній Третій літній Спас, який також називається Горіховий або Хлібний Спас. У цей день прийнято освячувати продукти, які потім дозволено їсти. Що належить нести до церкви, читайте в нашій статті.

До цього дня саме дозрівали лісові горіхи ліщина, а тому свято так називалося.

Свято Горіхового Спаса встановлене в пам'ять подій, коли в Константинополь був перенесений Нерукотворний образ Христа на полотні. А тому ще одна назва дня – Спас на полотні, Нерукотворний Спас або Полотняний Спас.

Крім того, Горіховим Спасом завершується двотижневий Успенський піст, тож на нього вже не поширюється заборона скоромної їжі.

Що святять на Горіховий Спас у церкві

За старих часів люди освячували в церкві льон, прядиво та полотно , які використовували не лише для виготовлення одягу, а й при лікуванні хвороб, а також ворожіннях.

, які використовували не лише для виготовлення одягу, а й при лікуванні хвороб, а також ворожіннях. А ось до наших днів збереглася традиція нести в храм горіхові гілки і листя для цілющих настоянок.

для цілющих настоянок. Також до церкви несуть горіхи , які після освячення можна їсти і роздавати в якості гостинців.

, які після освячення можна їсти і роздавати в якості гостинців. Крім ліщини на Горіховий Спас можна приносити будь-які горіхи – грецькі, арахіс, фісташки тощо.

Зерно і хліб нового врожаю після ритуалу освячення можна вживати в їжу.

після ритуалу освячення можна вживати в їжу. За традицією люди кладуть у кошики яблука, виноград, мед та інші природні дари, черга яких уже наступила раніше, на Медовий і Яблучний Спас.

Крім продуктів на Третій Спас перед осінню святять нові колодязі , чистять джерела, п'ють воду. Проводяться ритуали: люди обходять колодязі навкруги, начебто замикаючи теплу пору року.

У цей день прийнято пекти пироги із зерна нового врожаю. З давніх-давен господині готували на Хлібний Спас різноманітну випічку з фруктами, овочами, грибами, м'ясом і рибою. На чолі столу завжди були хліб, горіхи, мед і яблука – це головні святкові страви.