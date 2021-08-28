Капітана судна, яке забруднило Чорне море, оштрафували на 150 тисяч

Судно, що забруднювало Чорне море, помітили прикордонники 15 серпня на рейдовій стоянці порту "Чорноморськ" під час повітряного патрулювання. Навколо нього були великі бурі плями, повідомляє УСИ.

Прикордонники з'ясували, що балкер під прапором Барбадосу прямував з Болгарії під навантаження пшениці. Вони негайно поінформували Державну екологічну інспекцію та інші правоохоронні органи про факт можливого забруднення навколишнього середовища.

Прибулі на місце екологи провели аналіз вод, а пізніше за його результатами заборонили судну залишати порт. Капітана балкера оштрафували майже на 150 тисяч гривень.