Міжбанк: невдала ідея працювати в суботу

Незважаючи на те, що торговельна система Bloomberg сьогодні працює, станом на 14:00 в ній відображається лише одна угода на 0,5 млн доларів за ціною 26,95 гривень. Сталося це о 12:00. Як повідомив порталу «Курс України» скарбник одного з українських банків, було ще кілька угод, але з незрозумілих причин вони не відображаються в системі.

Можна констатувати факт, що ідея з роботою міжбанківського валютного ринку в суботу (коли в світі всі відпочивають) була невдалою. Продавці не бажають віддавати дешево, покупці не поспішають брати дорого, сподіваючись, що з понеділка котирування знову почнуть знижуватися. Навіть вихід Національного банку з інтервенцією на продаж за ціною 26,96 гривень не вплинув на ситуацію: продавці почали ставити заявки нижче цього рівня, але бажаючих купувати все одно не видно.

На готівковому валютному ринку сьогодні теж панує тиша і спокій. У столиці готівкового «американця» вранці намагалися продавати по 26,99-27,00 гривень, але до обіду цінник підняли до 27,01-27,02 гривень. Відчувається, що перший ажіотаж пройшов, і ті, хто ще не купив валюту, тепер вичікують, сподіваючись, що долар подешевшає.

Приблизно така ж ситуація і з євро. FOREX на вихідних відпочиває, тому готівковий євро цілком орієнтується на поведінку готівкового долара. Вранці продажі готівкової євровалюти відбувалися за ціною 31,70 гривень, до обіду цінник підняли до 31,72-31,75 гривень.

Трохи подорожчав і готівковий рубль: там, де вчора його пропонували по 3,62 гривні за 10 рублів, сьогодні продають вже по 3,63 гривні. Але, як повідомляють оператори готівкового ринку, це не рубль подорожчав, а просто на вихідні всі цінники трохи підняли.