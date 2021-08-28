На Луганщині партія "СН" викликала скандал через фото з висадки дерев

Луганський осередок політичної партії "Слуга народу" розмістив у мережі відредаговане фото, зняте під час висаджування лісів. Зі світлини за допомогою фоторедактора "прибрали" ініціатора події – ексголову Львівської облради, а нині депутата облради від "Європейської солідарності" Олександра Ганущина, повідомляє Обозреватель.

Так, дерева висаджували в рамках ініціативи "Львівський гай" – 23 серпня відбулася вже 38-ма поїздка на Луганщину, а перша – у листопаді 2020 року. Її ініціатор – Ганущин.

Під час останньої поїздки до участі запросили всіх охочих. Крім мешканців Станиці Луганської та львівських волонтерів участь взяли місцеві представники політсили “Слуга народу”.

Згодом на сторінці “Слуга народу – Луганщина” розмістили допис, у якому зробили акцент на участі в заході одного депутата Сєвєродонецької районної ради від політичної партії “Слуга Народу” Володимира Прокопенка. Фото розмістили з партійною символікою.

Як розповів Ганущин, він попросив прибрати символіку політсили зі світлини. Однак, допис дійсно оновили, однак видалили з нього не логотип, а самого депутата.

"Це коли спочатку запостили у фб фото, з якого випливає, що Слугами проведено висадку трьох гектарів "Львівського гаю". Потім після зауважень з проханням видалити партійний логотип, з цієї ж фотки видаляють… мене і запощують наново" , – сказано у його повідомленні.

Фото, яке було снято під час висаджування дерев

Відредаговане фото

Відповідні зміни відбиті у вкладці "Історія змін" допису на Facebook-строінці "Слуга народу – Луганщина".

Історія змін. Джерело: Слуга народу – Луганщина / Facebook

Історія змін. Джерело: Слуга народу – Луганщина / Facebook

Зазначимо, що проєкт "Львівський гай" ініціював саме Ганущин. Після нищівних пожеж на Луганщині восени 2020-го вже висадили 10 тисяч дерев.