Де за кордоном навчаються діти українських зірок і політиків

Хто з нас не мріє відправити своє чадо на навчання за кордон? Адже освіта там набагато якісніша, і дитина отримає більше перспектив у майбутньому. Хоча вартість навчання в закордонних школах досить висока, повідомляє Обозреватель.

Скільки ж коштує навчання за кордоном дітей українських зірок і політиків: Тіни Кароль, Віри Брежнєвої, Віталія Кличка та інших.

1. Тіна Кароль

13-річний Веніамін навчається в одному з найпрестижніших навчальних закладів Лондона – в Repton Preparatory School. Школа розташовується в селищі Формарк, графстві Дербішир. Тіна Кароль платить за навчання сина близько мільйона гривень за рік.

Крім навчання, Веніамін у вільний час грає на фортепіано і барабанах, а також займається фехтуванням і регбі.

Син Тіни Кароль навчається в одному з найпрестижніших навчальних закладів Лондона

2. Віра Брежнєва

Старша дочка Віри Брежнєвої, 20-річна Соня Кіперман, переїхала у Штати в 16 років. До цього вона вчилася в Міжнародній британській школі – одній з найпрестижніших та найдорожчих в столиці Україні.

Після переїзду з України в США, дочка екс-ВІА Гри два роки провчилася в елітній школі у Каліфорнії.

Зараз Соня – студентка гуманітарного Whittier College в Лос-Анджелесі. У цьому вищому навчальному закладі вивчають гуманітарні науки й мистецтво.

Соня Кіперман – студентка гуманітарного Whittier College в Лос-Анджелесі

3. Ігор Кононенко

Екснардеп від "Блоку Петра Порошенка" Ігор Кононенко віддав свою молодшу дочку Ольгу в одну з найстаріших шкіл Швейцарії – американську TASIS (The American School in Switzerland). Діти там навчаються за спеціалізованою програмою підготовки, спрямованою на вступ в найкращі світові виші.

Вартість навчання Ольги обходиться Кононенку в 2,2 мільйона гривень на рік.

Ольга Кононенко здобуває освіту в The American School in Switzerland

Старша дочка Кононенка Дарина вчилася у швейцарському вищому навчальному закладі Glion Institute of Higher Education. Там отримав освіту і син засновника мережі "Епіцентр" Олександра Гереги – Тарас.

В середньому рік навчання тут коштує близько 1,1 мільйона гривень в залежності від спеціалізації.

Дарина Кононенко навчалася в одному з найпрестижніших інститутів Швейцарії

4. Віталій Кличко

Діти мера Києва Віталія Кличка Максим і Ліза живуть в Німеччині та навчаються в Міжнародній школі Гамбурга (International School of Hamburg).

У цьому навчальному закладі рік навчання коштує близько 20 тисяч доларів.

Діти Віталія Кличка навчаються в Німеччині

5. Володимир Гройсман

Дочка колишнього прем'єр-міністра України Христина навчається в приватній школі-пансіоні CATS College в Лондоні. Вартість навчання – 35 тисяч доларів. Окремо потрібно платити й за проживання в кампусі – приблизно 28 тисяч.

Христина Гройсман вибрала спеціалізацію "Мистецтво і дизайн" з вивченням англійської та французької.