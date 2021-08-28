У Грузії журналістку Рен-ТВ запідозрили в шпигунстві за російськими опозиціонерами

Журналістка телекомпанії Рен-ТВ Марія Куленкова збирала інформацію про російських опозиціонерів і прихильників Навального, що знаходяться в Грузії.

Слід зазначити, що сама Кулненкова, коли її розкрили росіяни, що проживають в Грузії, намагалася приховати, що є журналісткою і представлялася опозиціонерам «блогером Ольгою Івановою». Чому вона розпитувала про російських опозиціонерів в Грузії, вона відповісти не змогла. Після викриття вона поспішила закрити свій інстаграм.

Як повідомив телеканал «Мтаварі», після того, як російські опозиціонери повідомили про її перебування грузинським правоохоронним органам, її протягом п'яти годин допитувала поліція Тбілісі.

З'ясувалося, що вона розшукує конкретних опозиціонерів: главу Лібертаріанської партії Ярослава Конвей і співробітників ФБК, щоб задати їм питання про їх фінанси. При цьому, тільки почувши про виклик поліції, «Ольга Іванова» відмовилась показати блог, в який вона нібито пише, і пояснити причини інтересу до політиків.

Сама Куленкова покинула поліцію без коментарів. МВС Грузії також поки не коментує спілкування з Марією Куленковой.