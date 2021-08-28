США залишили руху "Талібан" зброї на суму 85 млрд доларів

$85 млрд становить загальна вартість зброї і військової техніки американського виробництва, яка виявилася в руках "Талібану" після захоплення влади в Афганістані, повідомляє Nigroll.

Лейтенант корпусу постачання резерву ВМС США і член Палати представників Джим Бенкс (Jim Banks) в ході виступу в Конгресі заявив, що серед величезної кількості залишеної в Афганістані техніки і зброї - 75 000 автомашин, 200 літаків і вертольотів, а також 600 000 одиниць стрілецького і легкого озброєння.

"Сьогодні у талібів вертольотів Black Hawk більше, ніж у 85% країн світу ", - зазначив Бенкс.

За його словами, "Талібаном" захоплені прилади нічного бачення і тепловізійні комплекси, засоби індивідуального бронезахисту та предмети медичного призначення.

Настільки впевнено говорити про ці цифри Бенксу дозволяє його досвід роботи офіційним посередником між урядом США і Афганістаном по операціях з цією зброєю.