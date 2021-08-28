Вінниця приверне сотні мільйонів на модернізацію аеропорту

Вінницька міськрада підтримала рішення про запозичення коштів для фінансування першої черги модернізації аеровокзалу; на оновлення злітно-посадкової смуги передбачено фінансування з держбюджету, для старту робіт по аеровокзалу залучать кредит і продовжать пошук інвесторів-партнерів, повідомляє Интерфакс-Украина.

"В рамках реконструкції аеродрому ми брали зобов'язання по реконструкції аеровокзалу. Єдиний момент, що не варто сьогодні починати реконструкцію аеровокзалу, не розуміючи остаточно гарантії фінансування з капітального ремонту злітно-посадкової смуги. На сьогоднішній день ми в очікуванні безпосередньо самих засобів. Хоча всі організаційні процедури з нашого боку і з боку Кабінету міністрів і відповідного міністерства проведені. Ми є в мережі по фінансуванню, єдине питання - надходження коштів. Ми можемо починати хоч сьогодні", - цитується мер Сергій Моргунов.

Що стосується аеровокзалу, то, за його словами:

"Ми працювали над тим, щоб за принципами ДПП знайти партнера, який побудує нам або зробить реконструкцію аеровокзалу", але COVID-19 вніс свої корективи. "Тому ми передбачаємо для першої черги реконструкції аеровокзалу 300 млн грн кредиту. На цей рік беремо перші 30 млн грн", - пояснив Моргунов.

Згідно з попередніми розрахунками міськради, масштабна модернізація аеровокзалу триватиме протягом 2021-2023 рр. За кошти бюджету територіальної громади вже розроблена проектно-кошторисна документація, з використанням сучасних Building Information Modeling технологій. Як передбачається, пропускна спроможність терміналу після завершення двох черг реконструкції може досягти 550 пасажирів на годину для міжнародних і внутрішніх рейсів в цілому.

Реконструкція аеродрому дозволить приймати літаки місткістю до 200 пасажирів сімейств Boeing 737-800 і Airbus 320. На думку авіаекспертів, завдяки залученню нових авіакомпаній підприємство зможе забезпечити зростання пасажиропотоку до 300 тис. пасажирів вже в перші три-чотири роки після оновлення інфраструктури.