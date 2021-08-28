Таліби закликали жінок повернутися до роботи в лікарнях

Рух "Талібан" закликав жіночий медперсонал повернутися на свої робочі місця. Відповідний заклик розмістив на свій сторінці в Twitter один з представників руху "Талібан" Забіхула Муджахід, повідомляє Анадолу.

За його словами, жіночому медичному персоналу, що знаходиться в підпорядкуванні Міністерства охорони здоров'я Афганістану, слід продовжувати виконувати свої обов'язки.

Муджахід підкреслив, що нова влада не бачить проблеми в тому, що співробітники охорони здоров'я жіночої статі продовжать свою роботу.

"Міністерство охорони здоров'я інформує всіх працюючих в провінціях і столиці жінок, щоб вони повернулися до роботи", - написав він.

Крім того, представник "Талібан" рекомендував всім афганським жінкам не виходити з дому до тих пір, поки в країні не буде забезпечена повна безпека, зазначивши при цьому, що це "тимчасова процедура".

Торкаючись теми обмеження свободи жінок в Афганістані, Муджахід повідомив, що нова влада продовжує свої зусилля щодо забезпечення повернення службовців жіночої статі на робочі місця в держустановах.