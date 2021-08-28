Збірну Росії дискваліфікували і позбавили медалі на Паралімпіаді-2020

Збірна Росії з плавання в складі Михайла Кулябина, В'ячеслава Емельянцева, Ольги Потешкіної і Валерії Шабаліної була дискваліфікована після закінчення комбінованої естафети на Паралімпійських іграх в Токіо. У фінальному запливі змаганні 4x100 метрів вони стали третіми, але після закінчення запливу судді ухвалили рішення віддати бронзову медаль Великобританії, повідомляє Обозреватель.

Як пізніше стало відомо причиною покарання стала помилка при передачі естафети. Один з учасників завчасно стрибнув у воду.

Підсумковий протокол

Перемогу в цій дисципліні здобула національна збірна Великобританії, яка пропливла дистанцію за 3.40,63 секунди, встановивши новий світовий рекорд. Друге місце в Австралії (3.46,38). Україна в естафеті представлена не була.

Першими в своїх запливах фінішували Євген Богодайко (категорія S9), Максим Крипак (S10), Михайло Сербін (S11) і Денис Дубров (SM8). Украніци перемогли на дистанції 100 метрів брасом, 100 метрів вільним стилем, 100 метрів брасом і 200 метрів комбінованим стилем відповідно.

Почин хлопців підтримала і Єлизавета Мережко. 29-річна уродженка Херсона стала найкращою на дистанції 200 метрів брасом у категорії SB5.