Чотири знаки зодіаку можуть легко розбагатіти

Для досягнення достатку в житті потрібно щось більше, ніж просто народження в певний день в році. Проте зірки можуть допомогти вам отримати гроші, повідомляє Обозреватель.

Астрологи видання Мariefrance назвали чотири знаки зодіаку, яким може пощастити в фінансовій сфері. Згідно з астрологією, ваші шанси розбагатіти вище, якщо ви Телець, Козоріг, Діва або Терези.

За даними астрологів, енергія знаків Землі (Телець, Козоріг, Діва) пов'язана з грошима, матеріальним світом і прагматизмом. Найчастіше людей цього знаку описують як організованих, строгих, амбітних і працьовитих. Ці всі якості необхідні для ведення продуктивного і прибуткового бізнесу.

Крім, того, згідно з дослідженням, яке провів американський журнал Business Insider, в 2019 році найбільше мільярдерів було народжених під знаком Терезів. Астрологи зазначають, що це не дивно, адже правляча планета Терезів - Венера, богиня грошей і розкоші. Крім того, цей повітряний знак відомий своєю дипломатичністю і кокетливістю, що може послужити йому гарну службу, коли справа доходить до ділових відносин і переговорів.