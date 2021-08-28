Знаменитий пістолет Аль Капоне продадуть на аукціоні

Знаменитий пістолет Аль Капоне продадуть на аукціоні

Американський аукціонний будинок Witherell в Сакраменто виставив на продаж колекцію з 174 предметів, пов'язаних з ім'ям знаменитого боса мафії 1920-х років Альфонса Габріеля Капоне, повідомляє Seznam Zprávy.

Речі відомого глави американського злочинного світу початку 20 століття, відомого як Аль Капоне, будуть частиною аукціону, який відбудеться 8 жовтня 2021 року в аукціонному залі Witherell в Сакраменто.

Найбільший ажіотаж викликав пістолет Кольт 1911, який глава організованої злочинності носив з собою.

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Ще дві пам'ятки планованого аукціону - годинник та ніж з ініціалами з діамантів.

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Публіка також може придбати сімейні фотографії, особисту переписку або обідній сервіз.

Речі відомого глави американського злочинного світу початку 20 століття, відомого як Аль Капоне, будуть частиною аукціону, який відбудеться 8 жовтня 2021 року в аукціонному залі Witherell в Сакраменто.

Аукціон відбудеться 8 жовтня, предмет, виставлені на ньому, можна буде подивитися прямо в аукціонному домі з понеділка.

Вещи известного главы американского преступного мира начала 20 века, известного как Аль Капоне, будут частью аукциона, который состоится 8 октября 2021 года в аукционном зале Witherell в Сакраменто.
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