Знаменитий пістолет Аль Капоне продадуть на аукціоні

Американський аукціонний будинок Witherell в Сакраменто виставив на продаж колекцію з 174 предметів, пов'язаних з ім'ям знаменитого боса мафії 1920-х років Альфонса Габріеля Капоне, повідомляє Seznam Zprávy.

Найбільший ажіотаж викликав пістолет Кольт 1911, який глава організованої злочинності носив з собою.

Ще дві пам'ятки планованого аукціону - годинник та ніж з ініціалами з діамантів.

Публіка також може придбати сімейні фотографії, особисту переписку або обідній сервіз.

Аукціон відбудеться 8 жовтня, предмет, виставлені на ньому, можна буде подивитися прямо в аукціонному домі з понеділка.