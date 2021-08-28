Covid-сертифікати отримали 300 тис. осіб: з якими проблемами зіткнулися українці

В Україні за тиждень Covid-сертифікати в додатку "Дія" отримали понад 300 тис. осіб. Однак користувачі нерідко стикаються з проблемами щодо реєстрації електронного підпису, зчитуванні біометрії обличчя тощо. Про це написав міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, повідомляє UBR.

Він нагадав, що для отримання онлайн-документу необхідно оформити електронний підпис на основі технології фото ID в "Дія.Підпіс". За період з 21 серпня, коли стало можливим згенерувати сертифікат, е-підпису отримали 500 тис. українців.

Найпоширеніші проблеми, з якими стикалися учасники:

труднощі при зчитуванні біометрії обличчя через погане освітлення, об'єктів на тлі, перевантаження реєстрів;

некоректна інформації про отримані вакцини.

"Ми бачимо, що в службу підтримки ще звертаються люди, у яких виникають проблеми. Я попросив команду відпрацювати кожен запит, який прийде в коментарі до даного посту, максимально оперативно, і допомогти знайти проблему ", - написав міністр.

Відзначимо, що Covid-сертифікати можуть отримати українці, які вакциновані двома дозами. Обов'язковою умовою є наявність ID-паспорта або біометричного закордонного паспорта. Без них людина не зможе оформити е-підпис за допомогою фото, оскільки в реєстрах відсутня знімок особи.

Нагадаємо, Євросоюз офіційно визнав, що українські Covid-сертифікати в додатку "Дія" відповідають європейським. Тепер вакциновані українці можуть безперешкодно подорожувати в межах країн ЄС.