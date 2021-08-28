В Україні вже більше половини педагогів вакциновані

Більше половини (50,5%) працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти вакциновані від COVID-19 в Україні за станом на 27 серпня, повідомляє Интерфакс-Украина.

За оперативною інформацією місцевих органів управління освітою всього вакциновані 501899 педагогів.

Обласні та Київська міська держадміністрації вжили заходів щодо забезпечення співпраці з медичними закладами та територіальними центрами по вакцинації за охопленням щепленнями працівників навчальних закладів.

У Міносвіти зазначають, що виконання вимог щодо вакцинації працівників навчальних закладів від COVID-19 в регіонах знаходиться на постійному контролі облдержадміністрацій.

У відомстві додали, що освітній процес в 2021-2022 навчальному році буде проходити з дотриманням всіх протиепідемічних заходів.