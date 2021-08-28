Податкова амністія: декларація підлягає перевірці у спеціальному порядку

Податківці відповіли, чи проводяться контролюючим органом перевірки одноразових (спеціальних) добровільних декларацій, повідомляє ЛигаБизнес.

Пунктом 6 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX "Перехідні положення" Податкового кодексу передбачено, що декларант має право добровільно подати до контролюючого органу одноразову (спеціальну) добровільну декларацію. При цьому в декларації не зазначається інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об'єктів декларування.

Крім того, п. 13 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX "Перехідні положення" ПКУ передбачено, що податкова перевірка контролюючим органом не проводиться щодо джерела отримання доходів, за рахунок яких було одержано (набуто) задекларовані таким декларантом активи.

Водночас, відповідно до п. 15 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ "Перехідні положення" ПКУ декларація підлягає перевірці у спеціальному порядку.

Так, декларація підлягає камеральній перевірці, яку контролюючий орган проводить протягом 60 календарних днів, що настають за днем подання йому відповідної декларації.

Метою проведення камеральної перевірки є виявлення арифметичних та логічних помилок.

Наразі контролюючим органом розробляється Порядок проведення камеральних перевірок одноразових (спеціальних) добровільних декларацій.