У США звільнили генерала, який розкритикував хаос в аеропорту Кабула

Менш ніж через 24 години після публікації відео з різкою критикою вищого військового керівництва США, генерал-лейтенант морської піхоти Стюарт Шеллер був звільнений з посади, повідомляє Blaze.

Відеоролик був опублікований в Facebook і за добу набрав сотні тисяч переглядів. У ньому Шеллер вимагав притягнути до відповідальності високопоставлених керівників США за виведення військ з Афганістану, зокрема за загибель 13 американських військовослужбовців і 18 поранених.

Шеллер прослужив у морській піхоті США 17 років, він поставив під сумнів прийняття рішень вищим військовим керівництвом США, включаючи міністра оборони Ллойда Остіна, голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі і генерала коменданта морської піхоти Девіда Х. Бергера.

Шеллер зазначив, що один з 13 американських військовослужбовців, загиблих в результаті терористичних атак в Кабулі, був людиною, з яким він «особисто дружить».

«Я не кажу, що ми повинні бути в Афганістані назавжди, але я кажу, що хто-небудь з вас кинув своє звання на стіл і сказав: "Ей, це погана ідея - евакуювати аеродром Баграм, стратегічну авіабазу, перш ніж ми всіх евакуювали"? Хто-небудь це зробив? І коли ви не подумали про це, хіба хтось підняв руку і сказав: "Ми все зіпсували?"», - сказав Шеллер в відео.

Шеллер визнав в відео, що йому «є що втрачати», розмістивши відео. Він зазначив, що був готовий ризикнути «моїм нинішнім місцем командира батальйону, моєю пенсією, стабільністю моєї сім'ї», щоб сказати те, що він хотів сказати, і нотримати «деяку моральну висоту, щоб вимагати такої ж чесності, порядності і відповідальності».

У п'ятницю вдень Шеллер оголосив, що звільнений від служби.