Франція припинила евакуацію з Кабула: Макрон виступив із заявою

Франція ввечері 27 серпня припинила операцію "Апаган" щодо евакуації громадян зі столиці Афганістану в Париж. Вона почалася 15 серпня, за цей час із Кабула літаками вивезли майже 3000 осіб.﻿ Про це заявила міністерка оборони Флоренс Парл, повідомляє Обозреватель.

Зі свого боку президент Еммануель Макрон вказав на триваючу загрозу від терористів "Ісламської держави", які взяли відповідальність за теракти в Кабулі.

За словами співробітників французької армії, сто їхніх співгромадян і понад 2600 афганців, яким погрожували за роботу на Францію або за їхню прихильність правам людини, були евакуйовані.

Загалом французька армія здійснила 26 рейсів між Кабулом і 104-ю авіабазою в Абу-Дабі, ще 16 – між Абу-Дабі та Парижем. Однак операцію "Апаган" довелося перервати.

"Через те, що в аеропорту Кабула більше не дотримуються умови безпеки після швидкого розведення американських сил, які покинуть Афганістан 31 серпня" , – пояснила Парлі.

Зазначається, що посол Франції в Афганістані Девід Мартінон продовжить роботу з Парижа. Французький уряд виступив за проведення гуманітарних операцій та ведення переговорів із талібами. Щоб ті дозволили покинути країну тисячам афганців, яких не вдалося евакуювати іншими способами.

Президент Емманюель Макрон заявив, що загроза від терористичної організації "Ісламська держава" як і раніше зберігається. За його словами, нині Франція готова продовжувати підтримку Іраку в боротьбі з нею. Про це сказав 28 серпня на спільній із іракським прем'єр-міністром Мустафою аль-Казимі пресконференції.