Відпуск усіх рецептурних препаратів із весни 2022 року буде лише за е-рецептом

Відпуск усіх рецептурних препаратів із весни 2022 року можливий лише за електронним рецептом, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Анонсуємо запуск електронного рецепта для всіх рецептурних препаратів на весну 2022 року, переводимо відпуск рецептурних препаратів на електронний рецепт" , - сказав він журналістам у суботу.

Як зазначив Ляшко, такий захід є однією з умов нашої подальшої дискусії про медичне страхування.

Він нагадав, що з жовтня 2021 року забезпечення інсулінами здійснюватиметься за електронним рецептом у рамках Державної програми реімбурсації (відшкодування вартості) лікарських засобів.