Україна евакуювала з Кабула ще близько 400 людей

Україна трьома літаками евакуювала з Афганістану ще близько 400 осіб, повідомляє РБК-Україна.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що сьогодні з Афганістану вилетів не один літак, а відразу три.

"Десь близько 400 осіб евакуйовано. Прямо зараз сів другий літак. Трохи пізніше, через годину-півтори сяде третій" , — повідомив він.

Зустрічати рейси будуть глава ОПУ Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, і заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"На бортах багато громадян України, є громадяни США, журналісти зокрема" , — додав Подоляк.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не планує завершувати евакуацію після того, як іноземні війська залишать Афганістан. Втім, після 31 серпня про безпечне вивезення людей доведеться домовлятися з "Талібаном".