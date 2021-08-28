РНБО взявся за МАУ: за тиждень фінансовий стан компанії стабілізувався

РНБО взявся за МАУ: за тиждень фінансовий стан компанії стабілізувався

Фінансовий стан МАУ зараз "максимально стабільний і ефективний". Про це заявив CEO авіакомпанії Євген Дихне, повідомляє UBR.

Варто відзначити, що його заява пролунала через тиждень після того, як РНБО доручила Кабміну за місяць врегулювати ситуацію з боргами МАУ перед ДП "Украерорух" і аеропортом "Бориспіль".

Дихне запевнив, що МАУ знаходяться в діалозі з владою, а також сплачує всі поточні платежі.

"З аеропортом Бориспіль перейшли на передоплату. А всі проблеми, які були накопичені до 2019 року, винесені за дужки", - сказав CEO МАУ.

Дихне акцентував на тому, що заяву РНБО було інтерпретовано "дещо в іншій манері", ніж суть проблеми, як і протокольне рішення РНБО про розробку плану заходів щодо стабілізації діяльності авіаційної галузі.

Глава авіакомпанії резюмував, що МАУ працює на ринку України більше 20 років, і за цей період у вітчизняній авіації "накопичився перелік питань, які не вирішувалися роками".

Фінстан МАУ покращився на початку минулого року через відмову від економічно нерентабельних рейсів (Пекін, Астана, Мінськ, Бангкок). За словами Дихне, "якби не Covid-19 і Іран, МАУ була б суперуспішною" вже в 2020 році.

Також в першому кварталі минулого року компанія випереджала затверджений бюджет на $ 11 млн - пасажирам повернули $ 44 млн, хоча продаж квитків була нульовою.

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