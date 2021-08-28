РНБО взявся за МАУ: за тиждень фінансовий стан компанії стабілізувався

Фінансовий стан МАУ зараз "максимально стабільний і ефективний". Про це заявив CEO авіакомпанії Євген Дихне, повідомляє UBR.

Варто відзначити, що його заява пролунала через тиждень після того, як РНБО доручила Кабміну за місяць врегулювати ситуацію з боргами МАУ перед ДП "Украерорух" і аеропортом "Бориспіль".

Дихне запевнив, що МАУ знаходяться в діалозі з владою, а також сплачує всі поточні платежі.

"З аеропортом Бориспіль перейшли на передоплату. А всі проблеми, які були накопичені до 2019 року, винесені за дужки", - сказав CEO МАУ.

Дихне акцентував на тому, що заяву РНБО було інтерпретовано "дещо в іншій манері", ніж суть проблеми, як і протокольне рішення РНБО про розробку плану заходів щодо стабілізації діяльності авіаційної галузі.

Глава авіакомпанії резюмував, що МАУ працює на ринку України більше 20 років, і за цей період у вітчизняній авіації " накопичився перелік питань, які не вирішувалися роками ".

Фінстан МАУ покращився на початку минулого року через відмову від економічно нерентабельних рейсів (Пекін, Астана, Мінськ, Бангкок). За словами Дихне, " якби не Covid-19 і Іран, МАУ була б суперуспішною " вже в 2020 році.

Також в першому кварталі минулого року компанія випереджала затверджений бюджет на $ 11 млн - пасажирам повернули $ 44 млн, хоча продаж квитків була нульовою.