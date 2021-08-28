Укрпошта перейшла на прийом е-паспортів для всіх операцій

З сьогоднішнього дня, 28 серпня, "Укрпошта" починає приймати е-паспорта в мобільному додатку "Дія" з метою верифікації або ідентифікації клієнтів для проведення всіх операцій, повідомляє UBR.

Тепер клієнти можуть використовувати електронний паспорт або е-паспорт для виїзду за кордон у "Дії" для отримання поштових відправлень, перекладів, пенсій та допомог, а також здійснення платежів у відділеннях "Укрпошти".

Раніше компанія брала е-документи тільки для видачі відправлень і грошових переказів.

"Верифікація клієнта шляхом зчитування індивідуального цифрового штрихкоду з мобільного додатка стала можлива завдяки тому, що" Укрпошта "приєдналася до інтегрованої системи електронної ідентифікації", - розповів заступник гендиректора з розвитку мережі держоператора Дмитро Поліщук.

Для того щоб скористатися такою можливістю, клієнтам потрібно сформувати цифровий штрихкод шляхом натискання на електронний документ у додатку. Після того, як оператор просканує або введе код зі смартфона клієнта, "Дія" автоматично передає в систему "Укрпошти" всі необхідні дані.

При цьому в компанії посилаються на законодавство і вказують, що при видачі міжнародних грошових переказів на суму до 30 тис. грн, здійсненні грошових переказів в межах України на суму від 5 тис. грн і більше працівник відділення повинен запросити паперові оригінали документів. Якщо сума операції перевищує 30 тис. грн, то клієнту додатково надається для заповнення опитувальник.