Енергокомпанії будуть щодня звітувати про запаси вугілля

В Україні створено міжвідомчу робочу групу для координації і моніторингу накопичення вугілля. Ініціатори: Міненерго, Мінекономіки, Мінфін, Мінінфраструктури, Фонд держмайна, керівництво компаній АТ "Укрзалізниця", ВАТ "Донбасенерго", "Центренерго", ТОВ "ДТЕК", повідомляє UBR.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що потрібно працювати в режимі day-by-day для оцінки ситуації та координації дій з накопичення вугілля, щоб пройти опалювальний сезон без порушень безпеки поставок електричної енергії споживачам.

Зовсім скоро будуть введені уніфіковані звітні форми для збору і аналізу інформації про стан забезпечення вугільною продукцією.

Вугледобувні підприємства і компанії теплової генерації зобов'язали щодня інформувати Міненерго про планові і фактичні обсяги видобутку вугілля, їх запаси на складах, обсяги постачання на ТЕС і ТЕЦ та стан накопичення вугілля на складах теплової генерації (обсягах поставок (факт / план), в тому числі - імпорті, спрацьованості вугілля, запаси на складах).

За даними Міненергетики, за станом на 28 серпня, на складах теплоелектростанцій (ТЕС) знаходиться 1 285,7 тис. тонн вугілля.