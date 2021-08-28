МОЗ планує вдосконалити систему контролю клінік, що працюють у ПМГ, з боку НСЗУ

Міністерство охорони здоров'я планує вдосконалити систему контролю медзакладів, які працюють у Програмі медичних гарантій (ПМГ), з боку Національної служби здоров'я України, повідомляє Интерфакс-Украина.

Як повідомив журналістам у суботу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, на найближчому засіданні уряду може бути ухвалено проект постанови, яка врегулює повернення грошей, виплачених у межах контрактів із НСЗУ, клінікам, які не можуть забезпечити належну якість медичної послуги.

"На найближчому засіданні Кабміну ми ухвалимо постанову, яка врегулює систему моніторингу НСЗУ. Планували ухвалити її раніше, але були питання й дискусії" , - сказав він.

Ляшко уточнив, що йдеться про повноваження НСЗУ вимагати повернення коштів від клінік, які не змогли виконати умов контракту.

"Тепер НСЗУ зможе приїжджати і дивитися, чи відповідають дані, які медзаклад подав до НСЗУ, за фактом. Наприклад, якщо законтрактовано медпослуги з лікування інсультів та інфарктів, а в клініці немає ангіографа, то може виникнути запитання до цього медзакладу, і він повинен буде повернути гроші" , - сказав він.

Ляшко також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я до кінця року планує затвердити понад 50 із 70 уніфікованих протоколів лікування, щоб пацієнтів госпіталізували до того медзакладу, який може надати допомогу відповідно до цих протоколів.