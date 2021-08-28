Під Запоріжжям п'яна пасажирка відлупцювала "копа", який зупинив авто

У селі Таврійське Запорізької області поліцейські зупинили автомобіль "ВАЗ", який порушив правила дорожнього руху. Однак, нетвереза жінка напала на поліціянта, повідомляє РБК-Украина.

фото: zp.npu.gov.ua

Так, інцидент стався 24 серпня о 20:15, поблизу вулиці Запорізька.

Поліцейські помітили автомобіль "ВАЗ", який рухався з порушенням ПДР. Зокрема, під час перевірки документів вони встановили, що 33-річний водій має ознаки алкогольного сп’яніння.

Тому на порушника почали складати протокол про адміністративне правопорушення. Однак, в цей момент із салону авто вийшла нетвереза 25-річна жінка, яка накинулася на другого поліцейського і почала його бити, тим самим спричинила тілесні ушкодження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Окрім того, на водія складено адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані алкогольного сп’яніння) та ч. 2 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Автор: Тетяна Самарук