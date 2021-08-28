США почали виводити війська з аеропорту Кабула

Американські військовослужбовці розпочали процес виведення сил з аеропорту Кабула, повідомив у суботу представник Пентагона Джон Кірбі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Розпочався процес виведення військ", - сказав він на брифінгу.

Водночас Кірбі зазначив, що аеропорт, як і раніше, перебуває під контролем армії США.

Передбачається, що виведення американських сил з аеропорту Кабула завершиться 31 серпня. У такий спосіб закінчиться 20-річна військова присутність в Афганістані США та їхніх союзників.

В аеропорту Кабула з середини серпня триває операція з евакуації іноземців, а також афганських громадян, які отримали притулок за кордоном. Ці люди залишають Афганістан, тому що побоюються помсти руху "Талібан", який захопив владу в країні.