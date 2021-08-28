Військовим США дозволили наносити удари по ІГ без схвалення Білого дому

Військовим США дозволили наносити удари по ІГ без схвалення Білого дому

Президент США Джо Байден дозволив збройним силам країни завдавати ударів по будь-яким цілям, пов'язаним з угрупованням "Ісламська держава в Хорасані", що є відгалуженням терористичної організації "Ісламська держава" в Афганістані, повідомляє ТАСС.

Про це в суботу написала Politico з посиланням на трьох американських чиновників, ознайомлених з деталями операції.

За даними видання, Пентагон, згідно з розпорядженням Байдена, може наносити удари по терористах з ІГ без попереднього схвалення Білого дому.

"Якщо ми знайдемо нові [мети ІГ], то ми їх атакуємо", - повідомив газеті один з чиновників.

Він стверджує, що керівництво Пентагону і раніше володіло такими повноваженнями, однак Байден в п'ятницю підтвердив їх в інструкціях американським військовим. У найближчі дні вони повинні нанести нові авіаудари по цілях ІГ.

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