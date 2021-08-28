Військовим США дозволили наносити удари по ІГ без схвалення Білого дому

Президент США Джо Байден дозволив збройним силам країни завдавати ударів по будь-яким цілям, пов'язаним з угрупованням "Ісламська держава в Хорасані", що є відгалуженням терористичної організації "Ісламська держава" в Афганістані, повідомляє ТАСС.

Про це в суботу написала Politico з посиланням на трьох американських чиновників, ознайомлених з деталями операції.

За даними видання, Пентагон, згідно з розпорядженням Байдена, може наносити удари по терористах з ІГ без попереднього схвалення Білого дому.

"Якщо ми знайдемо нові [мети ІГ], то ми їх атакуємо", - повідомив газеті один з чиновників.

Він стверджує, що керівництво Пентагону і раніше володіло такими повноваженнями, однак Байден в п'ятницю підтвердив їх в інструкціях американським військовим. У найближчі дні вони повинні нанести нові авіаудари по цілях ІГ.