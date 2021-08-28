Харківський активіст убив тещу через 1,5 місяці після весілля

У Харкові місцевий активіст Артур Газієв убив матір своєї дружини. Молодий чоловік спробував вивезти труп тещі на таксі. Причому злочин він скоїв через півтора місяці після весілля, повідомляє Новости-N.

18-річний Артур Газієв з матір'ю своєї дружини не порозумівся з самого початку. Молодий чоловік стверджує, що теща вживала алкоголь і могла чіплятися до нього по дрібницях, ображати, вимагати оплати своїх боргів. Більш того, за словами Газієва, жінка навіть намагалася його спокусити.

Близько місяця тому в одному зі спальних районів Харкова відкрилося кафе, яким, судячи з усього, Газієв керував разом з матір'ю дружини. У цьому кафе і виявили закривавлене тіло 45-річної жінки з мішком на голові. При цьому з каси зникли гроші, а з бару - велика кількість спиртних напоїв.

Як з'ясувалося, Газієв убив свою тещу. На початку він вдарив її келихом в обличчя, а потім почав наносити удари по тулубу. Коли жертва померла, вбивця викликав таксі і спробував вивезти загорнутий в мішок труп. Водієві він сказав, що в мішку знаходиться акустична система. Але таксист запідозрив недобре і попросив показати вміст мішка.

В результаті Газієв залишив труп в кафе і інсценував напад. Однак згодом сам зізнався в скоєному і попросив суд відправити його під домашній арешт. Суд не прислухався до прохання і обрав інший запобіжний захід - утримання в СІЗО.

За словами батька Газієва, який не може повірити в скоєне сином, Артур - боязкий хлопець, який боявся крові і навіть уколів.

Газієв відомий не тільки завдяки позову з приводу Кернеса, а й як голова громадської організації "Молодіжний вибір"



Судячи з кількості спільних фото, останнім часом він намагався примкнути до Юлії Світличної - колишньої голови Харківської ОДА, яка зараз збирається балотуватися на пост мера Першої столиці від "Слуги народу".