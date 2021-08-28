У Франції тисячі людей знову вийшли на протести проти

Акції проти вимоги ковідних сертифікатів для доступу до низки послуг, а також проти обов’язкової вакцинації для медиків, сьому суботу поспіль зібрали тисячі людей у десятках міст Франції﻿, повідомляє Деловая столица.

Чотири акції організовують у Парижі, а загалом по території країни — понад 200.

Одну з паризьких демонстрацій знову зібрав ультраправий політик Флоріан Філіппо — лідер партії "Патріоти", колишній соратник Марін Ле Пен.

#manif28août Il paraît que ça se démobilise nous fait croire le gouvernement ? ????Bravo ! 41è semaine de résistance ! Un monde incroyable !!!#NonAuPasseportSanitaire ???????????????????????? pic.twitter.com/AOZ4gItznI — Florian Philippot (@f_philippot) August 28, 2021

Ще дві збирають активісти, близькі до "жовтих жилетів", Софі Тісьє та Себастьян Філіппар. На всіх чотирьох загалом очікують 12-20 тисяч осіб, оцінки фактичної кількості учасників ще не наводили.

У Марселі, за оцінками поліції, на демонстрацію вийшли близько 3000 людей, порівняно з 4000 минулого тижня.

Акції проходять також у Монпельє, Тулузі, Ніцці та багатьох менших містах.

Наразі відомо про інциденти лише в Тулузі, де проти демонстрантів застосували сльозогінний газ.

Tirs de gaz lacrymogènes au niveau du monument aux morts, dispersions des manifestants #Manifs28aout#Toulousepic.twitter.com/CX04PQcD3G — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) August 28, 2021

Минулої суботи, за оцінками міністерства внутрішніх справ, протести зібрали близько 175,5 тисяч людей. Це менше, ніж близько 215 тисяч 14 серпня і 237 тисяч за тиждень до того.

Нагадаємо, парламент Франції затвердив закон, що вимагає пред’явити ковідний "паспорт здоров’я" у ресторанах та для внутрішніх поїздок країною, а також зобовʼязує вакцинуватися всіх медичних працівників. Президент Еммануель Макрон і уряд вважають ці кроки необхідними для захисту вразливих груп та уникнення нового локдауну.

Соцопитування свідчать, що більшість французів підтримують це рішення.