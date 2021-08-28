У Франції тисячі людей знову вийшли на протести проти
Акції проти вимоги ковідних сертифікатів для доступу до низки послуг, а також проти обов’язкової вакцинації для медиків, сьому суботу поспіль зібрали тисячі людей у десятках міст Франції, повідомляє Деловая столица.
Чотири акції організовують у Парижі, а загалом по території країни — понад 200.
Одну з паризьких демонстрацій знову зібрав ультраправий політик Флоріан Філіппо — лідер партії "Патріоти", колишній соратник Марін Ле Пен.
Ще дві збирають активісти, близькі до "жовтих жилетів", Софі Тісьє та Себастьян Філіппар. На всіх чотирьох загалом очікують 12-20 тисяч осіб, оцінки фактичної кількості учасників ще не наводили.
У Марселі, за оцінками поліції, на демонстрацію вийшли близько 3000 людей, порівняно з 4000 минулого тижня.
Акції проходять також у Монпельє, Тулузі, Ніцці та багатьох менших містах.
Наразі відомо про інциденти лише в Тулузі, де проти демонстрантів застосували сльозогінний газ.
Минулої суботи, за оцінками міністерства внутрішніх справ, протести зібрали близько 175,5 тисяч людей. Це менше, ніж близько 215 тисяч 14 серпня і 237 тисяч за тиждень до того.
Нагадаємо, парламент Франції затвердив закон, що вимагає пред’явити ковідний "паспорт здоров’я" у ресторанах та для внутрішніх поїздок країною, а також зобовʼязує вакцинуватися всіх медичних працівників. Президент Еммануель Макрон і уряд вважають ці кроки необхідними для захисту вразливих груп та уникнення нового локдауну.
Соцопитування свідчать, що більшість французів підтримують це рішення.