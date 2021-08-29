Українська чемпіонка світу знялася на природі топлес
Спортсменка з Черкас Вікторія Черненко, яка восени минулого року виграла чемпіонат світу з фітнесу серед юніорів у своїй ростовій категорії (до 160 см), вразила своїх шанувальників в Instagram провокаційним фото. У кадрі чемпіонка України лежить топлес на природі в селі Ставище (Київська область), повідомляє Обозреватель.
Фітоняшка приїхала до своїх родичів і не втратила шанс позніматися у відвертій фотосесії.
"Жити треба так, щоб кожен, хто з тобою спілкувався, потім шкодував, що ти не поруч..." – підписала одну з фотографій спортсменка.