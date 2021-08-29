До кінця року в Україну прибуде 22 французькі вертольоти для МВС

До кінця 2021-го року в Україну має прибути ще 22 вертольоти французької компанії "Airbus Helicopters SAS" для потреб усіх служб Міністерства внутрішніх справ, повідомляє Интерфакс-Украина.

"У рамках формування та розвитку Системи авіаційної безпеки, до кінця 2021-го планується отримати загалом 22 вертольоти для потреб усіх служб МВС" , - цитує начальника управління координації діяльності авіації МВС Олександра Кашубу прес-служба.

За його словами, МВС продовжує нарощувати свої потужності і чекає нових поставках вертольотів.

"У рамках підписаного контракту між Міністерством внутрішніх справ України і компанією "Airbus Helicopters SAS" в Україну має прибути 55 вертольотів французького виробництва - Н125 для Державної прикордонної служби України; Н145 для Національної поліції України; Н225 для Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії України" , - сказано в повідомленні.

Зазначається, що всі повітряні судна різні і пристосовані до виконання різних завдань підрозділів МВС: аеромедичної евакуації, рятувальних операцій, підтримання громадського порядку, антитерористичні і спеціальні операції, охорона на державних кордонах та підтримки порядку на дорогах.

Як повідомляється, станом на 28 серпня 2021 в системі МВС вже працює 17 французьких вертольотів: 2 типу Н125 для Державної прикордонної служби України, 5 типу Н145 для Національної поліції України, 6 типу Н225 для Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 4 типу Н225 для Національної гвардії України.

У планах МВС активне розгортання системи обслуговування і ремонту вертольотів Airbus Helicopters в Україні. Центром технічної підтримки стане місто Ніжин Чернігівської області. Планується, що в перспективі ця площадка буде обслуговувати вертольоти і європейських партнерів.