США перейшли до останньої фази евакуації з Кабула
Сполучені Штати Америки перейшли до фінальної фази операції з евакуації своїх сил зі столиці Афганістану Кабула, повідомляє УНИАН.
Зокрема, до виведення військ евакуації в аеропорту Кабула очікують трохи більше тисячі цивільних осіб.
При цьому один із чиновників на умовах анонімності повідомив журналістам, що дата і час закінчення операції ще не визначені.
"Ми хочемо, аби всі іноземні цивільні особи і ті, які перебувають у небезпеці, були евакуйовані сьогодні. Сили почнуть вилітати, коли цей процес завершиться", - зазначило джерело, що перебуває зараз в аеропорту Кабула.