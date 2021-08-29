США перейшли до останньої фази евакуації з Кабула

Сполучені Штати Америки перейшли до фінальної фази операції з евакуації своїх сил зі столиці Афганістану Кабула, повідомляє УНИАН.

Зокрема, до виведення військ евакуації в аеропорту Кабула очікують трохи більше тисячі цивільних осіб.

При цьому один із чиновників на умовах анонімності повідомив журналістам, що дата і час закінчення операції ще не визначені.