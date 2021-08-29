Україна здобула вже десять золотих медалей на Паралімпіаді

Українські спортсмени Оксана Зубковська і Роман Полянський вибороли "золото" на Паралімпіаді-2020. Тепер Україна має десять золотих медалей на своєму рахунку, повідомляє РБК-Украина.

Зокрема, легкоатлетка Оксана Зубковська виборола "золото" зі стрибків у довжину (Т12), показавши результат в 5,54 метра.

Крім того, Роман Полянський здобув перемогу в академічному веслуванні на 2000 метрів класу PR1.

Наш спортсмен обігнав суперників на 12 секунд і взяв "золото" з результатом 9.48.78 хв.

Так, виборовши вже 10 золотих медалей на Паралімпіаді-2020, наша збірна перебуває в топ-5 загального заліку.

Автор: Марія Кучерявець