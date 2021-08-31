Що в моді восени 2021: від трендових кольорів до взуття, курток і аксесуарів

З приходом нового сезону модники задумуються про те, який одяг, взуття та аксесуари будуть у тренді восени 2021, а яких атрибутів треба позбутися в своєму гардеробі. За словами стилістів, у прохолодний сезон можна міксувати всі найулюбленіші речі з гардеробу: від жакетів і верхнього одягу вільного крою до затишних в'язаних речей, повідомляє Обозреватель.

Про те, що буде в моді у новому сезоні і які найголовніші кольори осені, розповіла українська дизайнерка Ольга Альонова. Експертка також дала кілька важливих порад.

"Восени свою увагу потрібно приділити барвним рішенням, оскільки все базується саме на виборі відтінків. Так, у моді будуть яскраві кольори (жовтий, фуксія), сірий, а також різні відтінки блакитного" , – сказала модельєрка.

Восени в моді яскраві кольори – жовтий, фуксія, а також сірий та різні відтінки блакитного

Що носити восени 2021:

стиль мілітарі (використання в одязі елементів військового спорядження);

Стиль мілітарі на дівчатах має ефектний вигляд

відкрита спина у вбраннях (сукні, блузи);

Вбрання з відкритою спиною додадуть жіночності та сексуальності

великі сумки;

Об'ємні сумки добре доповнюють будь-який образ

маленькі аксесуари (зокрема мінісумки);

Мініатюрні сумки – тренд осені 2021

колір camel – можна поєднувати у верхньому одязі (пальто, куртки, жакети), сукнях, аксесуарах (косинки, сумки);

У моді буде вбрання кольору camel

піджаки з об'ємними плечима;

Піджаки з великими плечима повинні з'явиться у кожної модниці в осінньому гардеробі

oversize куртки (у тренді залишаються пуховики).

Об'ємні куртки – знову в тренді восени

В моді буде багатошаровість. Актуально використовувати в'язані речі і найрізноманітніші жилети, довгі в тому числі. У новому сезоні в тренді накидки, кейпи і пончо.