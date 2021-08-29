В Україні за добу виявили 1906 нових випадків коронавірусу
В Україні за минулу добу виявили 1906 нових випадків коронавірусу. З них захворіли 134 дитини та 40 медпрацівників, повідомляє РБК-Украина.
Найбільше заражень зареєстрували у м. Київ (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.
Крім цього, за добу госпіталізували 772 особи; летальних випадків - 34; одужало - 685 осіб. Протестували методом ПЛР - 18 344 особи, ІФА - 3 661 особа, експрес-тестами - 16 859 осіб.
Так, за весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 2 284 191 осіб;
- одужало - 2 206 392 осіб;
- летальних випадків - 53 720;
- проведено ПЛР-тестувань - 11 949 470.
Автор: Марія Кучерявець