В Україні за добу виявили 1906 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу виявили 1906 нових випадків коронавірусу. З них захворіли 134 дитини та 40 медпрацівників, повідомляє РБК-Украина.

Найбільше заражень зареєстрували у м. Київ (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.

Крім цього, за добу госпіталізували 772 особи; летальних випадків - 34; одужало - 685 осіб. Протестували методом ПЛР - 18 344 особи, ІФА - 3 661 особа, експрес-тестами - 16 859 осіб.

Так, за весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 284 191 осіб;

одужало - 2 206 392 осіб;

летальних випадків - 53 720;

проведено ПЛР-тестувань - 11 949 470.

Автор: Марія Кучерявець