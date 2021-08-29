Влада США вирішила стягнути $200 тис. зі Стівена Сігала

Окружний суд Нью-Йорка дозволив комісії з цінних паперів Сполучених Штатів Америки домагатися того, щоб голлівудський актор Стівен Сігал повернув більше 200 тисяч доларів, повідомляє InfoResist.

Сігала звинувачують в тому, що він приховував свої доходи, коли рекламував криптовалюту Bitcoiin2Gen. Уточнюється, що актор займався комерційним просуванням цієї криптовалюта в 2018 році і зміг заробити таким чином 157 тисяч доларів.

Також повідомляється, що в 2020 році актор досяг угоди по спору з Комісією з цінних паперів. Він зобов’язався виплатити в якості компенсації більше 330 тисяч доларів, проте заплатив тільки 75 тисяч і після цього перестав виходити на зв’язок.

Суд постановив, що комісія може домагатися від Сігала виплат суми, що залишилася через його бізнес-менеджера, оскільки сам актор на даний момент проживає в Москві.