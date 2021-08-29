Дев'ятирічний хлопчик помер від опіку отруйної медузи

Дев'ятирічний ізраїльтянин помер від опіку отруйної медузи на одному з пляжів на острові Пханган в Таїланді, повідомляє NEWSru.co.il.

Судячи з наявної інформації, хлопчик отримав опік від дотику з коробчатой медузою (Box Jellyfish), з якими можна зіткнутися в прибережних водах Таїланду в липні-жовтні, в сезон дощів.

Зазвичай на пляжах, де є загроза появи коробчатих медуз, встановлені попереджувальні знаки. Відпочиваючим радять не купатися в таких місцях або входити в воду в захисних костюмах. Більш небезпечним є купання ввечері, після заходу сонця, коли медуз неможливо розглянути ні в воді, ні на піску.