Чим живуть українські шахтарі на 30-й рік незалежності

Сегодня Украина отмечает День шахтера. Это главный праздник на Донбассе, повідомляє Страна.

Праздник берет свое начало еще из Советского Союза, где профессия горняка была одной из самых престижных. Шахтеры много зарабатывали и назывались "гвардией труда".

В современной Украине эта профессия растеряла очки - она стала смертельно опасной из-за снижения уровня охраны труда. И далеко не такой оплачиваемой, как раньше.

Но свое слово в украинской истории горняки говорили не раз. В 90-е годы забастовки не раз круто меняли ход политических событий в Украине.

После 2014 года добыча угля на подконтрольной территории рухнула в два с половиной раза. А нынешние власти Украины вообще ведут дело к полному закрытию шахт в рамках "зеленого курса" Евросоюза.

фото: dobrepole.com.ua

Сколько в Украине шахтеров?

В Украине сейчас 148 шахт, из них 102 - в собственности государства. Большая их часть - 67 - находится на неподконтрольных территориях Донбасса.

На госшахтах сегодня работает 33 тысячи шахтеров. И их количество постоянно уменьшается - в среднем по тысяче в год, так как люди активно уезжают за границу.

Для сравнения - в 1996 году в стране насчитывалось 670 тысяч горняков.

Сколько получают шахтеры?

Средняя зарплата на госшахтах - в среднем 17 тысяч гривен в месяц, разброс - от 12 до 25 тысяч. Но вопрос в том, что ее не платят: перед горняками у государства перманентные долги за 3-4 месяца, которые тянутся с 2015 года.

"Платят людям 3-4 раза в год, от митинга к митингу. Обещали 270 миллионов ко Дню шахтера, но не дали ничего. Задолженность 1,18 млрд, с - сентября будет 1,7", - говорит глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Шахты убыточны из-за высоких затрат на их поддержание и низких закупочных цен на уголь, которые устанавливает государство. Также убытки проистекают из коррупционных схем, когда за сырье "забывают" заплатить покупатели.

Таким образом зарплаты платить нечем, и у правительства их приходится постоянно выбивать с помощью стачек.

Но понятно, что такая ситуация не может длиться вечно. И с шахтами нужно что-то решать. Или признать, что уголь нам нужен свой (от него зависит работа ТЭС, а значит - и выработка электричества), и тогда вкладывать деньги в его добычу и модернизировать хотя бы самые перспективные шахты.

Тем более, что закупать уголь за рубежом будет все равно дороже (как и переводить ТЭС на газ).

Либо же закрывать шахты - но это очень большие расходы: как на консервацию шахт, так и на трудоустройство армии безработных горняков.

Впрочем, на последнем власти, видимо, планируют сэкономить. И на сегодня - это главная угроза украинским шахтерам.

фото: dobrepole.com.ua

Что будет с шахтерами дальше?

Еще в феврале Кабмин представил проект "трансформации" угольных регионов Украины. По нему до 2030 года большинство шахт страны должны будут закрыться.

Украина заявляет эти цели в рамках европейского "зеленого курса" - программы по сокращению использования углеродных источников энергии. Евросоюз принял ее еще в 2019 году. Цель - снизить выбросы до нуля к 2050 году.

В рамках этой концепции Европа уходит от сжигания угля и переходит на "зеленые" источники энергии, а также на электромобили (отказываясь от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания). И внедряет много других инноваций, которые могут аукнуться и соседям Евросоюза. Их товары, если они будут произведены с учетом потребления электроэнергии, произведенной из угля, могут обложить дополнительными пошлинами, как "неэкологичные".

"Зеленый курс" требует закрытия и украинских шахт. И украинское правительство взяло под козырек - шахты постепенно будут закрываться.

Пилотные проекты по этому поводу уже начинаются.

Один из них будет реализовываться при поддержке Германии, которая выделит 35 млн евро. Он охватит два шахтерских региона - Мирноград (Донецкая область) и Червоноград (Львовская область). В ходе "трансформации" шахты должны закрыть, а шахтерским городам "предоставить новые возможности".

К примеру, им обещают развитие центров "креативной экономики", поддержку малого бизнеса, создание новых, не угольных, производств. Что, якобы, позволит решить вопрос с трудовой занятостью. Хотя пока планы выглядят несбыточными. Так, предлагается в заброшенных шахтах выращивать грибы. Хотя, чтобы это делать, нужно постоянно откачивать оттуда воду. А это делает любой подземный бизнес нерентабельным.

Да и не все горняки готовы к предпринимательству. И считают, что по факту шахты будут просто банкротить и закрывать, не думая, что будет с безработными шахтерами.

Как альтернатива - горняцкие профсоюзы предлагают определить несколько самых перспективных шахт, модернизировать их и дать там работу другим шахтерам. А остальные можно будет консервировать.

"Настроения протестные"

В преддверии Дня шахтера редакция взяла комментарий у главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца. Он рассказал, что сейчас происходит с шахтерами в Украине и какие у них планы.

"Настроения у шахтеров — протестные. На осень готовятся массовые акции - шахтеры готовы идти под Офис президента. Вопрос с долгами по зарплатам не решается. Недавно Кабмин принял постановление, обязав шахты направлять на зарплаты 80% средств. Но денег просто нет - и 80% от них - это ноль.

Государство продолжает уничтожать угольную отрасль. Искусственно занижены цены на уголь. Если на мировом рынке тонна угля сейчас просто 3,6 тысяч гривен, то украинские шахты вынужден отгружать его по цене от 800 гривен. Такие цены не покрывают даже элементарное - оплату расходов на электроэнергию и зарплаты. Поэтому шахты отключают от электроэнергии, они уходят в простой, растут зарплатные долги.

В бюджет на этот год предлагалось заложить 13-14 млрд гривен на решения вопросов по зарплатам, а предусмотрели только около пяти. Поэтому проблемы никуда не денутся.

Что касается трансформации угольных регионов, в рамках которой шахтерам обещают новые рабочие места, то люди в это просто не верят. На Волыни уже был прецедент, когда несколько лет назад закрыли шахту №5 под камеры, обнадежив людей компенсациями и переквалификацией, а на деле их просто выставили за ворота.

Потом многие уехали на заработки за границу. Шахтеры опасаются, что в этот раз будет нечто похожее.

Тем более, что пока есть только яркие презентации, которые сделали под кальку десятилетней давности. Дорожной карты, а главное - просчетов в деньгах, сколько это будет стоить, нет. То, что предлагается, не выдерживает никакой критики.