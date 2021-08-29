Низка потягів затримується через сходження вантажних вагонів з рейок
"Укрзалізниця" попередила про запізнення низки пасажирських поїздів. Причиною тому є ходження чотирьох вагонів вантажного поїзда під станцією Запоріжжя-2, повідомляє РБК-Украина.
Вказано, що через сходження кілька пасажирських рейсів будуть курсувати зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве - Вільнянськ-Запоріжжя-1.
Так, очікується затримка до 2 годин наступних поїздів:
- №72 Київ - Запоріжжя,
- №142 Маріуполь - Одеса,
- №120 Запоріжжя - Львів,
- №119 Львів - Запоріжжя,
- №116 Київ - Бердянськ.
Автор: Марія Кучерявець