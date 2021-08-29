Україна відзначає День памʼяті захисників: буде хвилина мовчання

Сьогодні, 29 серпня відзначають День памʼяті захисників, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. О 10 годині відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, повідомляє Деловая столица.

О 10:00 під час хвилини мовчання буде зупинено роботу в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (крім тих, де становлено безперервний режим роботи), рух громадського та приватного транспорту з подаванням відповідних звукових сигналів.

Також на знак вшанування пам’яті захисників України о 10:00 буде перервано трансляції радіо- і телепередач.

Окрім цього обмежать трансляції розважальних програм радіо і телебачення.

Цього дня буде приспущено Державні Прапори України на спорудах органів влади, державних підприємств, установ і організацій.

У Києві меморіальні заходи із вшанування памʼяті загиблих за Україну захисників, триватимуть у всіх районах столиці. Основна частина заходів відбуватиметься на площі біля Михайлівського Золотоверхого собору, біля Стіни памʼяті загиблих героїв.

Також на площі працюватимуть фотовиставки "Пам’ятаємо Героїв Іловайської битви", "Не згасне Зірка Воїна велична" з фондів Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця".

До 30 серпня у читальному залі Державного архіву Києва проводяться виставки архівних документів до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

29 серпня також проведуть День документального кіно, захід планується у кінотеатрах "Ліра", імені Т. Г. Шевченка, "Факел", "Старт", "Дніпро".

Для киян та гостей міста відбудеться демонстрація тематичних експозицій Національного військово-історичного музею України.

Нагадаємо, саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії, коли в результаті протистояння російським загарбникам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.

За офіційними даними, під час Іловайської операції і подальшого розстрілу в так званому "зеленому коридорі" 366 українських воїнів загинули, 429 – отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 – потрапили у полон.

В Офісі Генерального прокурора України вважають, що віроломне вбивство українських військових під Іловайськом у серпні 2014 року було сплановане заздалегідь.

На офіційному сайті ОГП запустять спеціальну рубрику, де будуть висвітлювати результати розслідування Іловайської трагедії.