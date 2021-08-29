Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає, котирування безготівкового долара почали активно рости. Національному банку довелося двічі виходити з інтервенцією на продаж валюти, щоб загальмувати занадто швидке ослаблення гривні.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися в середу 25 серпня на позначці 26,65 / 26,75 гривень (відповідно, «бід» / «оффер»). Імпортери зрозуміли, що сезонне падіння долара закінчилося, і дружно вийшли з покупкою валюти. Перекіс у бік попиту привів до зростання котирувань, які в середу подолали рівень 26,70 гривень, в четвер - 26,80 гривень, а в п'ятницю, коли до покупців приєдналися нерезиденти, розпродали на вторинному ринку ОВДП, котирування пробили рівень 26,90 гривень і піднялися вище. У ситуацію був змушений втрутитися Національний банк: регулятор вперше за останні два місяці оголосив про готовність продавати долари за ціною 26,94 гривень. У цей день НБУ не продав нічого, але його появи виявилося досить, щоб загальмувати зростання. У суботу в Україні був робочий день, а США і Європа відпочивали, тому торги на міжбанківському валютному ринку проходили за схемою ТОМ (з розрахунками в наступний понеділок). Охочих продавати валюту таким чином виявилося небагато, а ті продавці, що все ж вийшли з заявками, задрали ціни ще вище. Нацбанку знову довелося оголошувати інтервенцію на продаж: в цей день регулятор продав 20,5 млн доларів за ціною 26,96 гривень - і тільки так втримав долар нижче 27 гривень. Закрили тиждень на позначці 26,945 / 26,98 гривень - на 26,5 копійок на позиції «бід» і на 28 копійок на позиції «оффер» вище, ніж тижнем раніше.

Слідом за безготівковим кинувся вгору і готівковий курс долара. У середу 25 серпня о обмінниках Києва долар продавали по 26,80-26,82 гривень, а до суботи цінник підняли до 27,02-27,05 гривень. Таким чином, за 4 дні долар подорожчав на 22 копійки.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX на минулому тижні повністю компенсував падіння, що відбулося тижнем раніше. З 1,1690 за п'ять днів він зріс до 1,1800 долара. Виступ глави ФРС США Джерома Пауелла на симпозіумі в Джексон-Хоул призвело до сильного падіння американського долара проти провідних світових валют і підштовхнуло євро до тижневим максимумів. Закрили тиждень на рівні 1,1794 - на 97 пунктів вище, ніж тижнем раніше. Курс готівкового євро в Україні за тиждень виріс на 40 копійок під загальним впливом відразу двох факторів - зростання на FOREX і зростання курсу готівкового долара. Вранці середовища 25 серпня євро продавали по 31,32-31,35 гривень, а ввечері п'ятниці 27 серпня - по 31,72-31,75 гривень.

Російський рубль на минулому тижні торгувався різноспрямовано: на початку тижня він зріс до 73,70 рублів за долар, потім на короткий час опустився до 74,50 рублів за долар, а до кінця тижня, скориставшись черговою слабкістю американського долара, знову зміцнився до 73, 50 рублів за долар. Закрили тиждень на позначці 73,50 рубля за долар - на 47 копійок краще, ніж тижнем раніше. Готівковий рубль в столиці протягом тижня подорожчав на 3 копійки - з 3,59-3,61 до 3,62-3,64 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль на наступному тижні?

Наступний тиждень буде дуже динамічним та насиченим. Понеділок і вівторок - останні робочі дні місяця, попит на валюту зросте, а пропозиція знизиться, тому що експортери, яким вже компенсували податок на додану вартість, не стануть виходити з продажем валюти. У середу - початок нового місяця, і до покупців додадуться нерезиденти, які традиційно на початку кожного місяця конвертують отримані дивіденди. Крім того, бачимо активізацію нерезидентів, що продають на вторинному ринку ОВДП і також купують валюту. Тому ймовірність, що курс безготівкового долара продовжить рости, дуже велика. Багато чого буде залежати від того, на якому рівні Національний банк вирішить загальмувати цей ріст. Є всі передумови побачити на наступному тижні безготівковий долар дорожче 27 гривень. Готівковий долар на наступному тижні буде торгуватися в діапазоні 26,90-27,30 гривень.

Курс євро в Україні буде орієнтуватися на світовий валютний ринок FOREX і зміни курсу долара до гривні. Наступного тижня євро спробує продовжити зростання, яке почалося на минулому тижні. Діапазон коливань євро в світі зміщуємо вгору: 1,1690-1,1970 долара за євро. В Україні готівковий євро будуть продавати за ціною від 31,50 до 32,10 гривень за один євро.

Російський рубль на наступному тижні продовжить рухатися в коридорі 73-75 рублів за долар, не залишаючи спроб вийти з нього. У разі, якщо ціни на нафту продовжать зростати, а американський долар - знижуватися до інших валют, то рубль цілком може на короткий час вийти з діапазону вниз. В Україні готівковий рубль продаватимуть в межах діапазону 3,60-3,72 гривні за 10 російських рублів.