Франція і Британія пропонують створити в Кабулі зону безпеки

Франція і Велика Британія на екстреному засіданні Організації Об'єднаних Націй в понеділок представлять резолюцію з пропозицією створити в Кабулі безпечну зону, повідомляє Европейская правда.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Macron says France will stay in Iraq whatever U.S. decides to do https://t.co/Fgb3wRNQlx pic.twitter.com/crWGtEEQSV — Reuters (@Reuters) August 28, 2021

"Наша пропозиція по резолюції направлена на визначення безпечної зони в Кабулі, що знаходиться під контролем ООН, яка дозволить продовжити гуманітарні операції" , - сказав Макрон.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш скликає зустріч щодо Афганістану з посланцями ООН у Британії, Франції, США, Китаї та Росії - постійними членами Ради Безпеки, що володіють правом вето.

Макрон заявив в суботу, що Франція вела попередні переговори з талібами про гуманітарну ситуацію в Афганістані і можливі ​​евакуації більшого числа людей з країни.

Військові сили США, які охороняють аеропорт в Кабулі, повинні бути виведені до крайнього терміну, встановленого президентом Джо Байденом до 31 серпня. Франція входить до числа країн, які також припинили евакуацію з аеропорту Кабула.