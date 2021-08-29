В Секторі Гази сотні людей штурмували кордон із Ізраїлем

На кордоні Ізраїлю із Сектором Гази ввечері 28 серпня палестинці влаштували безлади й зіткнення з військами країни. Ісламістські бойовики ХАМАСу запустили "вогняні" повітряні кулі, через що в місцевості виникли кілька пожеж﻿, повідомляє Обозреватель.

Заворушення на кордоні Ізраїлю із Сектором Гази

Вже через кілька годин ізраїльські Сили оборони відповіли на це авіаударами. Про погіршення ситуації в регіоні повідомили місцеві журналісти в Telegram.

Зазначається, що удари припали на військовий комплекс ХАМАСу, який використовується для виробництва зброї й тренувань. Ціллю ще кількох став терористичний тунель.

"Армія оборони Ізраїлю продовжить рішуче протидіяти терористичним спробам ХАМАСу" , – заявили ізраїльські військові.

Увечері в суботу підконтрольний ХАМАСу так званий МОЗ у Газі повідомив про 11 поранених палестинців. Вони нібито отримали травми під час зіткнень із військами Ізраїлю на кордоні.

Про обстановку, яка очевидно загострюється довкола Гази, написав у своєму Telegram-каналі "Дежурный по Израилю" журналіст Марк Новіков. Він зазначив, що вночі авіація країни бомбила Сектор у відповідь на запуск "вогняних" куль і заворушення.

Ще під вечір суботи біля прикордонних споруд близько трьох сотень людей у спробах прорватися на територію Ізраїлю ламали загородження. Крім цього, вони підпалювали шини, кидали каміння і вибухові пакети.

Сектор Гази. Джерело: Google Maps

"У відповідь стріляли снайпери, солдати застосували засоби для розгону демонстрацій – сльозогінний газ і гумові кулі" , – заявив Новіков.

З посиланням на пресслужбу ізраїльської армії він додав, що бойові літаки атакували тренувальну базу та майстерню із виробництва зброї в районі Салазі-ед-Діна. Тоді як біля Джебалії розбомбили вхід в терористичний тунель. Про жертви інформації немає.