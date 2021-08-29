В Секторі Гази сотні людей штурмували кордон із Ізраїлем
На кордоні Ізраїлю із Сектором Гази ввечері 28 серпня палестинці влаштували безлади й зіткнення з військами країни. Ісламістські бойовики ХАМАСу запустили "вогняні" повітряні кулі, через що в місцевості виникли кілька пожеж, повідомляє Обозреватель.
Вже через кілька годин ізраїльські Сили оборони відповіли на це авіаударами. Про погіршення ситуації в регіоні повідомили місцеві журналісти в Telegram.
Зазначається, що удари припали на військовий комплекс ХАМАСу, який використовується для виробництва зброї й тренувань. Ціллю ще кількох став терористичний тунель.
"Армія оборони Ізраїлю продовжить рішуче протидіяти терористичним спробам ХАМАСу", – заявили ізраїльські військові.
Увечері в суботу підконтрольний ХАМАСу так званий МОЗ у Газі повідомив про 11 поранених палестинців. Вони нібито отримали травми під час зіткнень із військами Ізраїлю на кордоні.
Про обстановку, яка очевидно загострюється довкола Гази, написав у своєму Telegram-каналі "Дежурный по Израилю" журналіст Марк Новіков. Він зазначив, що вночі авіація країни бомбила Сектор у відповідь на запуск "вогняних" куль і заворушення.
Ще під вечір суботи біля прикордонних споруд близько трьох сотень людей у спробах прорватися на територію Ізраїлю ламали загородження. Крім цього, вони підпалювали шини, кидали каміння і вибухові пакети.
"У відповідь стріляли снайпери, солдати застосували засоби для розгону демонстрацій – сльозогінний газ і гумові кулі", – заявив Новіков.
З посиланням на пресслужбу ізраїльської армії він додав, що бойові літаки атакували тренувальну базу та майстерню із виробництва зброї в районі Салазі-ед-Діна. Тоді як біля Джебалії розбомбили вхід в терористичний тунель. Про жертви інформації немає.
"Ймовірно, армія знову застосовує тактику "бомбометання по пустирях". Палестинці повідомляють, що по літаках було відкрито кулеметний вогонь. Це абсолютно безглуздо – авіація діє з таких висот, що стрілянина з кулеметів будь-якого калібру не може заподіяти їй ніякої шкоди", – підкреслив журналіст.