Луческу оцінив результати жеребкування Ліги чемпіонів

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу вважає, що жеребкування Ліги чемпіонів для його клубу склалася не найвдалішим чином. На думку румунського наставника "біло-синім" випала складна група, повідомляє Обозреватель.

Мірча Луческу. Джерело: Digi Sport Special.

Луческу впевнений, що "Динамо" буде непросто грати з такими грандами світового футболу, як "Барселона", "Баварія" і "Бенфіка" – буде непросто. Зібралися найкращі команди континенту.

"Ми збираємося гідно виступити, але моя проблема в тому, що травмовані чотири гравці стартового складу. Це зовсім не просто. У нас є проблеми, але я сподіваюся провести хороші матчі". – сказав Мірча Луческу в Digi Sport Special ﻿.

Динамо вже грало з Барселоною

Я був би дуже радий, якби мені вдалося провести таку гру, як в минулому році в "Барселоні".

"Я сподіваюся, що ми впораємося, так футбол є футбол і результати можуть прийти. У це важливо вірити " , – додав Містер.

"Динамо" з "Барселоною" вже грало в одній групі в минулому сезоні Ліги чемпіонів.

Динамо програло Барселоні

Матч 3-го туру в столиці Каталонії завершився з рахунком 2:1 на користь господарів. У поєдинку 4-го туру групового етапу на НСК "Олімпійський" був зафіксований рахунок 0:4.