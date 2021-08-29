Порошенко: найгірші переговори завжди були з Путіним

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко розповів, що одним з найскладніших переговорних марафонів під час його каденції був процес ратифікації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Порошенко наголошує – йшлося про європейську мрію для України, тож відповідальність була надзвичайно висока, повідомляє Обозреватель.

"Будь-які переговори є складними. Легких перемовин просто не існує. До будь-яких контактів, особливо найвищого рівня, завжди веде непроста дорога підготовки, внутрішньої мобілізації як переговірників, так і влади загалом. Це і питання національних інтересів, і аргументації позиції держави. Водночас це також про компроміс та, обов’язково, виконання досягнутих домовленостей за результатами переговорів" , – зазначає Порошенко.

"Найважчими із свого досвіду для мене були перемовини з Нідерландами. Пам’ятаєте, скільки лиха нам наробив консультативний референдум в цій справді дружній для нас країні 2016 року? Майбутнє Угоди про асоціацію з Європейським Союзом балансувало між "бути чи не бути". Висіло на волосині" , – нагадав Петро Порошенко.

"Тоді протягом тривалого часу я мав безліч перемовин і з Нідерландами, і з друзями в Брюсселі, інших столицях ЄС для пошуку тієї формули, яка б не дала можливості позбавити нашу державу, українців омріяної європейської перспективи. І нам це вдалося, бо діяли сміливо, наполегливо, твердо і стратегічно. Голоси за ратифікацію у Нідерландах збирали всією Європою" , – констатує Порошенко.

"Розуміючи, що хтось може здивуватися, чому найважчими для мене були ці перемовини, а не, приміром, 18-годинний переговорний марафон щодо Мінських домовленостей 2015 року, одразу відповім: найважчі, бо йшлося про європейську мрію. Окуповану територію можна повернути. Однак не можна позбавляти мрії, віри у майбутнє, стратегічного бачення розвитку держави. Я чітко розумів, що перебуває на кону тих перемовин. І це розуміння, вищий рівень відповідальності були найважчими" , – пояснює Порошенко.

"Найгірші переговори завжди були з Путіним, бо ти завжди розумієш – про що б не говорити, віри у виконання домовленості цій людині немає. Підтвердження бачимо і сьогодні, коли домовленості щодо комплексу мінських заходів і далі залишаються невиконаними з російського боку. Кремль продовжує стріляти, не відмовляється від окупації наших територій, перекладає проблемні питання мирного процесу "з хворої голови на здорову" , – зауважує п’ятий Президент.

"Нашій команді назовні ніколи нічого не давалося просто так, не падало як манна небесна. Ми ніколи не дозволяли собі публічних претензій до партнерів, але все, що маємо, професійно виборювали шляхом складних внутрішніх реформ, непростих зовнішніх переговорів і дипломатичних комбінацій.